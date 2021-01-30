https://ria.ru/20210130/sallivan-1595252612.html

Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД

Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД

Вашингтон тщательно рассматривает вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, ведет серьезный и... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:00

2021-01-30T12:00

2021-01-30T12:00

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

джон салливан

джо байден

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон тщательно рассматривает вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, ведет серьезный и содержательный диалог по этой теме с РФ, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Вы упомянули очень важный вопрос, который, как мне известно, сейчас рассматривается администрацией в США, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский посол в эфире телеканала "Дождь".Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210126/svpd-1594612956.html

https://ria.ru/20210130/ssha-1595250921.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джон салливан, джо байден, иран, сша, в мире