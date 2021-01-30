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Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД
Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД
Вашингтон тщательно рассматривает вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, ведет серьезный и... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:00
2021-01-30T12:00
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джон салливан
джо байден
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон тщательно рассматривает вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, ведет серьезный и содержательный диалог по этой теме с РФ, заявил посол США в Москве Джон Салливан."Вы упомянули очень важный вопрос, который, как мне известно, сейчас рассматривается администрацией в США, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский посол в эфире телеканала "Дождь".Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210126/svpd-1594612956.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джон салливан, джо байден, иран, сша, в мире

Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД

12:00 30.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон тщательно рассматривает вопрос возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, ведет серьезный и содержательный диалог по этой теме с РФ, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
"Вы упомянули очень важный вопрос, который, как мне известно, сейчас рассматривается администрацией в США, - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Это вопрос чрезвычайно сложный, я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне его очень тщательно изучают, но это только один пример области, в которой США и Россия ведут серьезный, содержательный диалог", - сказал американский посол в эфире телеканала "Дождь".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Лавров: Россия и Иран заинтересованы в полном восстановлении СВПД
Белый дом ранее сообщил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан после оглашения приговора Полу Уилану - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Джон СалливанДжо БайденИранСШАВ мире
 
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