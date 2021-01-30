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МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:25
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россия
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.Инцидент произошел 29 января. После того, как иностранный самолет отвернул от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавили в Центре управления обороной.В конце лета прошлого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала. Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

01:25 30.01.2021 (обновлено: 01:40 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.
Инцидент произошел 29 января.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель ... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После того, как иностранный самолет отвернул от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавили в Центре управления обороной.
В конце лета прошлого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала. Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.
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