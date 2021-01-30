https://ria.ru/20210130/razvedka-1595226719.html

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:25

2021-01-30T01:25

2021-01-30T01:40

россия

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения над Баренцевым морем самолета-разведчика ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной.Инцидент произошел 29 января. После того, как иностранный самолет отвернул от госграницы, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавили в Центре управления обороной.В конце лета прошлого года количество перехватов военных самолетов НАТО у границ России резко выросло — Минобороны в отдельные дни сообщало о нескольких перехватах сразу. Осенью отчеты о сопровождении иностранных воздушных судов стали появляться значительно реже, в ноябре эта тема практически не звучала. Однако в начале декабря наметился новый всплеск активности в воздушном пространстве у российских границ.

https://ria.ru/20210122/kompleks-1594109718.html

россия

баренцево море

норвегия

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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность