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Названы четыре продукта для избавления от жира на животе
Названы четыре продукта для избавления от жира на животе
Британские диетологи назвали четыре продукта, которые способствуют избавлению от жира на животе, пишет Express. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:06
2021-01-30T10:06
2021-01-30T17:10
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Британские диетологи назвали четыре продукта, которые способствуют избавлению от жира на животе, пишет Express.Отмечается, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу, в частности рыбу и яйца. Среди рекомендаций специалистов — тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира.Другим важным продуктом в рационе должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.По возможности необходимо включить в диету ягоды, например клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.Также диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином: он повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.
https://ria.ru/20210123/pokhudenie-1594252007.html
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похудение, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Британские диетологи назвали четыре продукта, которые способствуют избавлению от жира на животе, пишет Express.
Отмечается, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу, в частности рыбу и яйца. Среди рекомендаций специалистов — тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира.
Другим важным продуктом в рационе должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде.
По возможности необходимо включить в диету ягоды, например клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота.
Также диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином: он повышает уровень аргинина — аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир.