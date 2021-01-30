https://ria.ru/20210130/privychki-1595290791.html

Житель Китая рассказал о самых удивительных привычках русских

Житель Китая рассказал о самых удивительных привычках русских

На китайском портале Sohu перечислили некоторые повседневные привычки русских, которые могут удивить иностранцев. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T18:03

2021-01-30T18:03

2021-01-30T18:12

россия

китай

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. На китайском портале Sohu перечислили некоторые повседневные привычки русских, которые могут удивить иностранцев.По мнению автора статьи, жители России часто хранят в шкафах банки, упаковку, коробки, старую одежду и прочие вещи. Он считает, что это связано с дефицитом товаров, который россияне пережили в советские времена. Россияне стараются решать проблемы самостоятельно. Если у них, например, сломалась какая-то техника, они сначала попытаются сами устранить поломку, а только потом обратятся к автомеханику, сантехнику или электрику. Кроме того, они покупают новые вещи и оборудование только если попытки починить старое не дадут результата.В России есть традиция носить валенки. Раньше в них ходили в деревнях. Как правило, в такой обуви ходят пожилые люди. В современных российских городах все носят ботинки, однако промышленные предприятия начали производить большое количество валенок с привлекательным дизайном и различными узорами. Их можно надеть даже на какое-то мероприятие. Валенки — очень удобная и теплая обувь для зимы, говорится в статье.Автора публикации удивило, что россияне разуваются в гостях, а хозяева предлагают им надеть тапочки. Для иностранцев это непривычно, поскольку им достаточно почистить уличную обувь специальной щеткой перед входом в помещение. Тапки они носят только тогда, когда постоянно находятся у себя дома.Автор счел необычным и то, что в России любят супы и едят их в качестве первого приема пищи. Домохозяйки в этой стране часто варят горячие блюда вроде щей, бульона или борща. Иногда на это уходит половина дня. Считается, что употребление горячего супа полезно для здоровья. Россияне также употребляют в пищу большое количество хлеба, хотя в последнее время часть из них стала уменьшать его количество в своем рационе либо перешла на диетические сорта.Русские любят собирать ягоды, грибы, орехи и травы, хотя все это можно купить в магазине. Они могут часами ходить по лесу и искать плоды и растения, удивился китайский блогер.В России почти каждая семья ест самостоятельно засоленные овощи и варенья из ягод — особые деликатесы, которыми гордятся русские женщины."Традиционные русские блюда" холодец и заливное иногда пугают иностранцев, однако некоторые начинают любить подобную еду после того, как попробуют ее.В гостях в России почти у самых дверей обязательно предложат чашку чая. Все разговоры будут вестись за чаепитием, которое сопровождается поеданием печенья, бутербродов, тортов, пирогов и конфет. Автор статьи отметил, что на Западе вам могут вообще ничего не предложить, даже если вы находитесь в гостях несколько часов. В России к приходу гостей принято устраивать широкие застолья. Если гость приходит неожиданно, русские все равно ставят на стол все, что есть в холодильнике. Кроме того, жители России любят вести разговоры на кухне. Там они обсуждают все насущные вопросы и с родными, и с гостями. Иностранцы чаще принимают гостей в гостиной или встречаются в кафе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210109/zhena-1592359757.html

https://ria.ru/20210101/nevynosimo-1591774870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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