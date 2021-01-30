https://ria.ru/20210130/pozhar-1595268661.html
При пожаре на северо-западе Москвы пострадал человек
При пожаре на северо-западе Москвы пострадал человек
Спасатели ликвидировали пожар на северо-западе Москвы, один человек пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:51
2021-01-30T14:51
2021-01-30T15:01
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595263202_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_c53e36a04820d08c657eb9022c438124.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на северо-западе Москвы, один человек пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ."В 14.00 (мск) пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что вблизи загоревшегося на северо-западе Москвы топливозаправщика находятся до 40 газовых баллонов с пропаном.
https://ria.ru/20210130/pozhar-1595257379.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595263202_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_e4e140b66198b2899b091145c5f7c2e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия