https://ria.ru/20210130/pozhar-1595263378.html
МЧС наращивает силы на тушении пожара на северо-западе Москвы
МЧС наращивает силы на тушении пожара на северо-западе Москвы
МЧС России наращивает силы, задействованные на тушении горящего топливозаправщика в Москве, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:05
2021-01-30T14:05
2021-01-30T14:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МЧС России наращивает силы, задействованные на тушении горящего топливозаправщика в Москве, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что вблизи загоревшегося на северо-западе Москвы топливозаправщика находятся до 40 газовых баллонов с пропаном, пострадавших нет. В 13.46 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров."В ликвидации задействовано 160 человек и 49 единиц техники. Группировка наращивается", - говорится в сообщении.
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Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве
Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве
2021-01-30T14:05
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия