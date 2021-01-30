https://ria.ru/20210130/pozhar-1595263378.html

МЧС наращивает силы на тушении пожара на северо-западе Москвы

МЧС наращивает силы на тушении пожара на северо-западе Москвы

МЧС России наращивает силы, задействованные на тушении горящего топливозаправщика в Москве, сообщает ведомство. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:05

2021-01-30T14:05

2021-01-30T14:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. МЧС России наращивает силы, задействованные на тушении горящего топливозаправщика в Москве, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что вблизи загоревшегося на северо-западе Москвы топливозаправщика находятся до 40 газовых баллонов с пропаном, пострадавших нет. В 13.46 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров."В ликвидации задействовано 160 человек и 49 единиц техники. Группировка наращивается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210130/pozhar-1595262888.html

россия

москва

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2021

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Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве 2021-01-30T14:05 true PT0M19S

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия