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На промзоне в Тушино произошел крупный пожар

На промзоне в Тушино произошел крупный пожар

В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:54

2021-01-30T12:54

2021-01-30T14:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание произошло в промзоне в Походном проезде, 26/1. Как уточнили в ведомстве, горит топливозаправщик. Рядом с ним находятся около 40 газовых баллонов с пропаном. К 14:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовал вертолет Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия