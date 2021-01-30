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На промзоне в Тушино произошел крупный пожар
На промзоне в Тушино произошел крупный пожар
В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:54
2021-01-30T14:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.Возгорание произошло в промзоне в Походном проезде, 26/1. Как уточнили в ведомстве, горит топливозаправщик. Рядом с ним находятся около 40 газовых баллонов с пропаном. К 14:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовал вертолет Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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Горит топливозаправщик на северо-западе Москвы: к месту ЧП направили вертолеты МЧС
Горит топливозаправщик на северо-западе Москвы: к месту ЧП направили вертолеты МЧС
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Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На промзоне в Тушино произошел крупный пожар

12:54 30.01.2021 (обновлено: 14:58 30.01.2021)
 
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. В районе Южное Тушино в Москве произошел крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Возгорание произошло в промзоне в Походном проезде, 26/1. Как уточнили в ведомстве, горит топливозаправщик. Рядом с ним находятся около 40 газовых баллонов с пропаном.
К 14:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовал вертолет Ка-32 МАЦ. В результате происшествия пострадал один человек.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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