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Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале
Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале
Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T07:31
2021-01-30T07:31
2021-01-30T07:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
губкинский
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.Информация о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступила в экстренные службы около 1.30 (23.30 мск). В ведомстве считают, что сообщение о пожаре было поздним, так как к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже дома. При этом угроза распространения на соседние объекты отсутствовала.Самостоятельно, по данным МЧС, из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. На базе временного жилого фонда для них подготовлен пункт временного размещения.Тушение пожара, подчеркнули в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также температурой воздуха ниже минус 42 градусов.На ликвидацию пожара спасателям понадобилось шесть с половиной часов. Причину, виновных и материальный ущерб предстоит установить в ходе расследования. В ведомстве добавили, что в администрации города в субботу планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.Представитель управления МЧС уточнил РИА Новости, что площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.
https://ria.ru/20210129/pozhar-1595130453.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости.
Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский
(ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС
.
Информация о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступила в экстренные службы около 1.30 (23.30 мск). В ведомстве считают, что сообщение о пожаре было поздним, так как к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже дома. При этом угроза распространения на соседние объекты отсутствовала.
Самостоятельно, по данным МЧС, из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. На базе временного жилого фонда для них подготовлен пункт временного размещения.
"В 4.45 (2.45 мск) обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается. В результате пожара пострадало двое мужчин 2003 года и 1975 годов рождений. Оба находятся на амбулаторном лечении... В 6.46 (4.46 мск) огнеборцами была обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Тушение пожара, подчеркнули в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также температурой воздуха ниже минус 42 градусов.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось шесть с половиной часов. Причину, виновных и материальный ущерб предстоит установить в ходе расследования. В ведомстве добавили, что в администрации города в субботу планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.
Представитель управления МЧС уточнил РИА Новости, что площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.