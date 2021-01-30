Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/pozhar-1595233481.html
Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале
Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале
Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T07:31
2021-01-30T07:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
губкинский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.Информация о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступила в экстренные службы около 1.30 (23.30 мск). В ведомстве считают, что сообщение о пожаре было поздним, так как к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже дома. При этом угроза распространения на соседние объекты отсутствовала.Самостоятельно, по данным МЧС, из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. На базе временного жилого фонда для них подготовлен пункт временного размещения.Тушение пожара, подчеркнули в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также температурой воздуха ниже минус 42 градусов.На ликвидацию пожара спасателям понадобилось шесть с половиной часов. Причину, виновных и материальный ущерб предстоит установить в ходе расследования. В ведомстве добавили, что в администрации города в субботу планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.Представитель управления МЧС уточнил РИА Новости, что площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.
https://ria.ru/20210129/pozhar-1595130453.html
https://ria.ru/20210128/pozhar-1595047446.html
губкинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский, происшествия

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

07:31 30.01.2021 (обновлено: 07:42 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.
Информация о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступила в экстренные службы около 1.30 (23.30 мск). В ведомстве считают, что сообщение о пожаре было поздним, так как к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже дома. При этом угроза распространения на соседние объекты отсутствовала.
Самостоятельно, по данным МЧС, из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. На базе временного жилого фонда для них подготовлен пункт временного размещения.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 14:05Культура
В подвале Московского областного театра юного зрителя произошел пожар
"В 4.45 (2.45 мск) обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается. В результате пожара пострадало двое мужчин 2003 года и 1975 годов рождений. Оба находятся на амбулаторном лечении... В 6.46 (4.46 мск) огнеборцами была обнаружена погибшая женщина, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
Тушение пожара, подчеркнули в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также температурой воздуха ниже минус 42 градусов.
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось шесть с половиной часов. Причину, виновных и материальный ущерб предстоит установить в ходе расследования. В ведомстве добавили, что в администрации города в субботу планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.
Представитель управления МЧС уточнил РИА Новости, что площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 22:37
В севастопольском приюте для собак произошел пожар
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГубкинскийПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния