https://ria.ru/20210130/pozhar-1595233481.html

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале

Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T07:31

2021-01-30T07:31

2021-01-30T07:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

губкинский

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали при ночном пожаре в жилом многоквартирном доме в городе Губкинский (ЯНАО), сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС.Информация о возгорании в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступила в экстренные службы около 1.30 (23.30 мск). В ведомстве считают, что сообщение о пожаре было поздним, так как к моменту прибытия спасателей наблюдалось открытое пламя и сильное задымление на втором этаже дома. При этом угроза распространения на соседние объекты отсутствовала.Самостоятельно, по данным МЧС, из дома эвакуировались 46 человек, в том числе 15 детей. На базе временного жилого фонда для них подготовлен пункт временного размещения.Тушение пожара, подчеркнули в пресс-службе, осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также температурой воздуха ниже минус 42 градусов.На ликвидацию пожара спасателям понадобилось шесть с половиной часов. Причину, виновных и материальный ущерб предстоит установить в ходе расследования. В ведомстве добавили, что в администрации города в субботу планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут решаться вопросы дальнейшего расселения жильцов и оказания им необходимой материальной помощи.Представитель управления МЧС уточнил РИА Новости, что площадь пожара составила 360 квадратных метров, огонь повредил второй этаж здания и чердачное помещение.

https://ria.ru/20210129/pozhar-1595130453.html

https://ria.ru/20210128/pozhar-1595047446.html

губкинский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), губкинский, происшествия