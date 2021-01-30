https://ria.ru/20210130/potok-1595273589.html
Шредер рассказал об отношении немцев к критике "Северного потока — 2"
Шредер рассказал об отношении немцев к критике "Северного потока — 2"
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил в интервью изданию Rheinische Post, что "Северный поток — 2" призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:46
2021-01-30T15:46
2021-01-30T15:46
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
герхард шредер
сша
украина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил в интервью изданию Rheinische Post, что "Северный поток — 2" призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию не совпадают с мнением большинства жителей Германии.Шрёдер отметил, что сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию Соединенные Штаты, "наносит вред окружающей среде, он также дороже и менее удобен в использовании", нежели трубопроводный газ."Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - предупредил Шрёдер.В этой связи он также подчеркнул, что высказываемая в прессе критика трубопровода не отражает мнения большинства немцев. "Большинство респондентов опросов говорят, что трубопровод должен быть достроен. Существует разница между тем, что порой пишут в печатных СМИ, и тем, чего на самом деле хочет народ", - сказал экс-канцлер ФРГ, добавив, что "нападки на Россию" не являются мнением большинства жителей ФРГ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/sevpotok-1595210386.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, герхард шредер, сша, украина
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер
заявил в интервью изданию Rheinische Post
, что "Северный поток — 2
" призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию
не совпадают с мнением большинства жителей Германии
.
Шрёдер отметил, что сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию Соединенные Штаты, "наносит вред окружающей среде, он также дороже и менее удобен в использовании", нежели трубопроводный газ.
"Если мы остановим достройку, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - предупредил Шрёдер.
В этой связи он также подчеркнул, что высказываемая в прессе критика трубопровода не отражает мнения большинства немцев. "Большинство респондентов опросов говорят, что трубопровод должен быть достроен. Существует разница между тем, что порой пишут в печатных СМИ, и тем, чего на самом деле хочет народ", - сказал экс-канцлер ФРГ, добавив, что "нападки на Россию" не являются мнением большинства жителей ФРГ.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море
до Германии. Против проекта активно выступают США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas
вынуждена была остановить прокладку.
Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG
(оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании
осталось уложить 120 километров, и в водах Германии около 28 километров. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".