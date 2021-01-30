https://ria.ru/20210130/politsiya-1595261340.html

Свердловская полиция предостерегла от участия в незаконных акциях

Свердловская полиция предостерегла от участия в незаконных акциях

Главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января, правоохранители намерены незамедлительно... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:42

2021-01-30T13:42

2021-01-30T13:42

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января, правоохранители намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и пресекать их."Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.Полиция призвала жителей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов. Свердловский главк МВД также напомнил родителям, что подростки более подвержены "сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения", поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/besporyadki-1595170961.html

https://ria.ru/20210130/politsiya-1595257643.html

новосибирск

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, свердловская область