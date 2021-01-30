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https://ria.ru/20210130/politsiya-1595261340.html
Свердловская полиция предостерегла от участия в незаконных акциях
Свердловская полиция предостерегла от участия в незаконных акциях
Главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января, правоохранители намерены незамедлительно... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:42
2021-01-30T13:42
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января, правоохранители намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и пресекать их."Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.Полиция призвала жителей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов. Свердловский главк МВД также напомнил родителям, что подростки более подвержены "сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения", поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210129/besporyadki-1595170961.html
https://ria.ru/20210130/politsiya-1595257643.html
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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, свердловская область

Свердловская полиция предостерегла от участия в незаконных акциях

13:42 30.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Главк МВД по Свердловской области предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 31 января, правоохранители намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и пресекать их.
"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 17:09
Участникам акций 31 января пригрозили статьей о массовых беспорядках
Полиция призвала жителей не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных акциях, а также соблюдать требования сотрудников правоохранительных органов. Свердловский главк МВД также напомнил родителям, что подростки более подвержены "сомнительному влиянию, которое формирует радикальные взгляды и убеждения", поэтому участие в незаконных акциях может иметь для них серьезные последствия.
В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 12:56
В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января
 
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскСвердловская область
 
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