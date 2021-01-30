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В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января
В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января
Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в субботу... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:56
2021-01-30T13:04
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.По данным ведомства, днем 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. "Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка", - добавили в пресс-службе.Сейчас, по информации СУСК, подозреваемые задержаны, по уголовным делам продолжается сбор и закрепление доказательств.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января

12:56 30.01.2021 (обновлено: 13:04 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. "Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка", - добавили в пресс-службе.
Сейчас, по информации СУСК, подозреваемые задержаны, по уголовным делам продолжается сбор и закрепление доказательств.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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