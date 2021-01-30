В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января
12:56 30.01.2021 (обновлено: 13:04 30.01.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили два уголовных дела о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург… возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 23 января двое мужчин 1996 и 1997 года рождения в сквере около театра Драмы во время несогласованной акции применили насилие в отношении двух сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. "Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка", - добавили в пресс-службе.
Сейчас, по информации СУСК, подозреваемые задержаны, по уголовным делам продолжается сбор и закрепление доказательств.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.