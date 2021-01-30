Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и являются инструментом в руках желающих любыми способами получить власть.
"Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое", - написала Поклонская в Telegram.
По словам Поклонской, организаторы этих акций, "борцы за справедливость", подталкивают молодых, амбициозных людей к правонарушениям, создают провокации для достижения своих целей, но чего-либо созидательного в их действиях нет.
"Все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой — даже ценой жизни наших детей (так было в 2013 году в Киеве). Есть законные пути решения любых вопросов. Всем желаю спокойных и уютных выходных!" - добавила депутат.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".