Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/poklonskaya-1595271352.html
Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье
Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:29
2021-01-30T15:29
россия
наталья поклонская
госдума рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
киев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592750010_0:96:3009:1788_1920x0_80_0_0_761c482fe663070d129dc1a5f4186345.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и являются инструментом в руках желающих любыми способами получить власть."Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое", - написала Поклонская в Telegram.По словам Поклонской, организаторы этих акций, "борцы за справедливость", подталкивают молодых, амбициозных людей к правонарушениям, создают провокации для достижения своих целей, но чего-либо созидательного в их действиях нет."Все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой — даже ценой жизни наших детей (так было в 2013 году в Киеве). Есть законные пути решения любых вопросов. Всем желаю спокойных и уютных выходных!" - добавила депутат.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/poklonskaya-1595090309.html
https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html
россия
новосибирск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592750010_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_4b9e3e3fc15009542241136615fe049d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, наталья поклонская, госдума рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, киев, общество

Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье

15:29 30.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и являются инструментом в руках желающих любыми способами получить власть.
"Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое", - написала Поклонская в Telegram.
По словам Поклонской, организаторы этих акций, "борцы за справедливость", подталкивают молодых, амбициозных людей к правонарушениям, создают провокации для достижения своих целей, но чего-либо созидательного в их действиях нет.
"Все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой — даже ценой жизни наших детей (так было в 2013 году в Киеве). Есть законные пути решения любых вопросов. Всем желаю спокойных и уютных выходных!" - добавила депутат.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 11:12
Поклонская: ситуация с Навальным напоминает сказку о Гарри Поттере
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники полиции на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:00
МВД предупредило о задержаниях нарушителей порядка на незаконных акциях
 
РоссияНаталья ПоклонскаяГосдума РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирскКиевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния