https://ria.ru/20210130/poklonskaya-1595271352.html

Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье

Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные акции в воскресенье

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:29

2021-01-30T15:29

2021-01-30T15:29

россия

наталья поклонская

госдума рф

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

киев

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала россиян не выходить на незаконные митинги в воскресенье и отметила, что массовые беспорядки приводят к трагедиям и являются инструментом в руках желающих любыми способами получить власть."Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое", - написала Поклонская в Telegram.По словам Поклонской, организаторы этих акций, "борцы за справедливость", подталкивают молодых, амбициозных людей к правонарушениям, создают провокации для достижения своих целей, но чего-либо созидательного в их действиях нет."Все массовые беспорядки приводят к трагедии и являются инструментом в руках людей, мечтающих заполучить власть любой ценой — даже ценой жизни наших детей (так было в 2013 году в Киеве). Есть законные пути решения любых вопросов. Всем желаю спокойных и уютных выходных!" - добавила депутат.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в т.ч. об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/poklonskaya-1595090309.html

https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

россия

новосибирск

киев

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россия, наталья поклонская, госдума рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, киев, общество