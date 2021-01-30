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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:18
2021-01-30T10:22
михаил леус
погода
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Температура в столице минус два — минус четыре градуса, в Подмосковье минус один — плюс шесть", — добавил собеседник агентства.По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.Последняя неделя января в европейской части России отметилась рекордно высокими температурами. На юге столбик термометра достигал отметки 14 градусов выше нуля. В то же время последнюю пятидневку января и первые два дня февраля метеорологи считают самими холодными за зимний период.
https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html
https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html
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михаил леус, погода, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

09:18 30.01.2021 (обновлено: 10:22 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температура в столице минус два — минус четыре градуса, в Подмосковье минус один — плюс шесть", — добавил собеседник агентства.
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Москвичам пообещали мягкую снежную зиму в феврале
По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.
Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.
Последняя неделя января в европейской части России отметилась рекордно высокими температурами. На юге столбик термометра достигал отметки 14 градусов выше нуля.
В то же время последнюю пятидневку января и первые два дня февраля метеорологи считают самими холодными за зимний период.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Гидрометцентр спрогнозировал рекордную температуру в Европейской России
 
Михаил ЛеусПогодаМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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