https://ria.ru/20210130/pogoda-1595238906.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:18

2021-01-30T09:18

2021-01-30T10:22

михаил леус

погода

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, местами гололедица ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Температура в столице минус два — минус четыре градуса, в Подмосковье минус один — плюс шесть", — добавил собеседник агентства.По его словам, за день выпадет один-три миллиметра осадков.Порывы ветра будут достигать пяти-десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 733 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.Последняя неделя января в европейской части России отметилась рекордно высокими температурами. На юге столбик термометра достигал отметки 14 градусов выше нуля. В то же время последнюю пятидневку января и первые два дня февраля метеорологи считают самими холодными за зимний период.

https://ria.ru/20210128/zima-1594918999.html

https://ria.ru/20210125/temperatura-1594405122.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, московская область (подмосковье), общество