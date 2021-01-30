Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды
07:36 30.01.2021 (обновлено: 12:58 30.01.2021)
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Нынешней зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались до минус 20 градусов, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, после оттепели зима вновь начинает отвоевывать позиции: в выходные в Москве подморозит до минус десяти ночью и до минус шести днем.
"Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды. Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса", — рассказал Тяжельников.
По его словам, такие температурные "горки" провоцируют обострения хронических заболеваний. "Наиболее остро изменение погоды чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники), люди, у которых хронически повышается артериальное давление (гипертоники), а также люди, страдающие другими сердечно сосудистыми заболеваниями, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", — отметил собеседник агентства.
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