Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html
Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды
Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды
Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T07:36
2021-01-30T12:58
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593261796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e41beb2c9ca0e6a695aa2580c3cfe.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Нынешней зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались до минус 20 градусов, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, после оттепели зима вновь начинает отвоевывать позиции: в выходные в Москве подморозит до минус десяти ночью и до минус шести днем.По его словам, такие температурные "горки" провоцируют обострения хронических заболеваний. "Наиболее остро изменение погоды чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники), люди, у которых хронически повышается артериальное давление (гипертоники), а также люди, страдающие другими сердечно сосудистыми заболеваниями, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", — отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593261796_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c703f1d7b2085d8b3f0e9c01605cb271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, общество

Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды

07:36 30.01.2021 (обновлено: 12:58 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в парке "Зарядье"
Уборка снега в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Нынешней зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались до минус 20 градусов, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, после оттепели зима вновь начинает отвоевывать позиции: в выходные в Москве подморозит до минус десяти ночью и до минус шести днем.

"Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды. Они могут ощущать сонливость и нехватку воздуха или, напротив, возбуждение и беспокойство, головные боли, тошноту, слабость, рассеянность, учащение пульса", — рассказал Тяжельников.

По его словам, такие температурные "горки" провоцируют обострения хронических заболеваний. "Наиболее остро изменение погоды чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники), люди, у которых хронически повышается артериальное давление (гипертоники), а также люди, страдающие другими сердечно сосудистыми заболеваниями, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", — отметил собеседник агентства.
Прохожий на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 08:51
Врач рассказала, как пережить резкие скачки погоды
 
РоссияМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния