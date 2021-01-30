https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html

Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды

Врач предупредил о сонливости и беспокойстве при резкой смене погоды

Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T07:36

2021-01-30T07:36

2021-01-30T12:58

россия

москва

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сонливость и беспокойство могут наблюдаться при резком изменении погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Нынешней зимой в Москве неоднократно наблюдались "температурные горки", когда столбики термометров опускались до минус 20 градусов, а спустя несколько дней в столицу приходила оттепель. В частности, как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, после оттепели зима вновь начинает отвоевывать позиции: в выходные в Москве подморозит до минус десяти ночью и до минус шести днем.По его словам, такие температурные "горки" провоцируют обострения хронических заболеваний. "Наиболее остро изменение погоды чувствуют на себе люди с пониженным артериальным давлением (гипотоники), люди, у которых хронически повышается артериальное давление (гипертоники), а также люди, страдающие другими сердечно сосудистыми заболеваниями, имеющие заболевания органов дыхания, опорно-двигательного аппарата", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

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россия, москва, общество