В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси
16:00 30.01.2021 (обновлено: 16:07 30.01.2021)
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет газета Washington Post.
Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители после получения информации от ФБР смогли идентифицировать и задержать женщин.
"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси (Пелоси - ред.), чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.
Женщинам, которые, по утверждению ФБР, изначально лгали властям о своем участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.