https://ria.ru/20210130/pelosi-1595275133.html

В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси

В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси

Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:00

2021-01-30T16:00

2021-01-30T16:07

захват капитолия в вашингтоне

фбр

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет газета Washington Post.Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители после получения информации от ФБР смогли идентифицировать и задержать женщин."Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси (Пелоси - ред.), чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.Женщинам, которые, по утверждению ФБР, изначально лгали властям о своем участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pelosi-1593843552.html

вашингтон (город)

сша

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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире