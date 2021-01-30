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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210130/pelosi-1595275133.html
В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси
В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси
Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:00
2021-01-30T16:07
захват капитолия в вашингтоне
фбр
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет газета Washington Post.Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители после получения информации от ФБР смогли идентифицировать и задержать женщин."Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси (Пелоси - ред.), чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.Женщинам, которые, по утверждению ФБР, изначально лгали властям о своем участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании.Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В США арестовали женщину, которая хотела застрелить Пелоси

16:00 30.01.2021 (обновлено: 16:07 30.01.2021)
 
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Федеральные власти США арестовали двух женщин по обвинениям, связанным со штурмом Капитолия 6 января, одна из них во время протеста выразила намерение застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет газета Washington Post.
Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, запечатлевшее, как Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители после получения информации от ФБР смогли идентифицировать и задержать женщин.
"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси (Пелоси - ред.), чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.
Женщинам, которые, по утверждению ФБР, изначально лгали властям о своем участии в штурме, предъявлены три федеральных обвинения, в том числе обвинения в умышленном проникновении в здание с ограниченным доступом без законных полномочий и создании препятствий для государственной деятельности путем хулиганства или нарушения общественного порядка в здании.
Шестого января сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 14:44
"Он соучастник". Пелоси обвинила Трампа в преступлениях у Капитолия
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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