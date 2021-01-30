https://ria.ru/20210130/operator-1595261504.html

Сеть МТС восстановила работу в обычном режиме

Сеть МТС восстановила работу в обычном режиме

Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:46

2021-01-30T13:46

2021-01-30T13:46

мтс

орловская область

технологии

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.В субботу пользователи МТС сообщили о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск."В Орловской области отдельные абоненты могли испытывать локальные затруднения, сейчас все в норме. Сеть работает в обычном режиме, все в порядке", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210130/operator-1595258000.html

орловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, орловская область, технологии, общество