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Сеть МТС восстановила работу в обычном режиме
Сеть МТС восстановила работу в обычном режиме
Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:46
2021-01-30T13:46
мтс
орловская область
технологии
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.В субботу пользователи МТС сообщили о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск."В Орловской области отдельные абоненты могли испытывать локальные затруднения, сейчас все в норме. Сеть работает в обычном режиме, все в порядке", - сказали в пресс-службе.
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мтс, орловская область, технологии, общество

Сеть МТС восстановила работу в обычном режиме

13:46 30.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть МТС работает в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
В субботу пользователи МТС сообщили о сбоях в работе сотового оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.
Орловской области отдельные абоненты могли испытывать локальные затруднения, сейчас все в норме. Сеть работает в обычном режиме, все в порядке", - сказали в пресс-службе.
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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МТСОрловская областьТехнологииОбщество
 
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