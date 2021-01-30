https://ria.ru/20210130/onkologiya-1595258939.html
Правительство одобрило выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний
Правительство одобрило выплаты медработникам за выявление онкозаболеваний
Правительство России одобрило на заседании проект, предусматривающий финансовое стимулирование медицинских работников за выявление онкозаболеваний во время... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:11
2021-01-30T13:11
2021-01-30T13:11
россия
онкология
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило на заседании проект, предусматривающий финансовое стимулирование медицинских работников за выявление онкозаболеваний во время диспансеризации населения, сообщается на сайте кабмина."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Помимо этого, кабмин одобрил проект, в котором предлагается утвердить распределение средств бюджета Федерального фонда ОМС территориальным фондам ОМС для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.
https://ria.ru/20200307/1568288284.html
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