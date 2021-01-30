https://ria.ru/20210130/nepovinovenie-1595224504.html

Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге вменили неповиновение полиции

Сотруднице штаба Навального в Екатеринбурге вменили неповиновение полиции

Правоохранительные органы составили административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции в отношении сотрудницы местного штаба Алексея... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:23

2021-01-30T00:23

2021-01-30T00:23

алексей навальный

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы составили административный протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции в отношении сотрудницы местного штаба Алексея Навального Виктории Райх, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков."Правда", - сказал он в ответ на вопрос о том, действительно ли в отношении Райх составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга арестовал на 10 суток Райх по обвинению в организации несогласованной акции.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует, за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/arest-1595213936.html

https://ria.ru/20210129/arest-1595212547.html

екатеринбург

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алексей навальный, екатеринбург, происшествия