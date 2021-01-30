В Москве задержали пресс-секретаря Навального
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш на территории омской БСМП №1
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге 23 января, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.
Савеловский суд Москвы ранее на девять суток арестовал Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января. Срок административного ареста истекал в субботу вечером, ее должны были отпустить из спецприемника.
"Киру Ярмыш задерживают по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК", - написала адвокат в Twitter.
Статья 91 УПК - "Основания задержания подозреваемого", часть 1 статьи 236 УК – "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".
Ранее по этой статье Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пять человек – брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.