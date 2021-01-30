https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595322218.html

В Москве задержали пресс-секретаря Навального

В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге 23 января, сообщила РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T23:51

2021-01-30T23:51

2021-01-30T23:51

альянс врачей

россия

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированном митинге 23 января, сообщила ее адвокат Вероника Полякова.Савеловский суд Москвы ранее на девять суток арестовал Ярмыш за призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января. Срок административного ареста истекал в субботу вечером, ее должны были отпустить из спецприемника."Киру Ярмыш задерживают по ст. 91 УПК прямо в спецприемнике. Статус подозреваемой по ч.1 ст.236 УК", - написала адвокат в Twitter.Статья 91 УПК - "Основания задержания подозреваемого", часть 1 статьи 236 УК – "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".Ранее по этой статье Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пять человек – брата Навального Олега, его соратников Любовь Соболь и Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву. Максимальная санкция – два года лишения свободы. Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.

https://ria.ru/20210129/arest-1595212547.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/navalnyy-1595287483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия