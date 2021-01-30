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https://ria.ru/20210130/muzey-1595176697.html
В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
Сегодня в городе Касимов Рязанской области открывается музей денег "Бабосики". РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:53
2021-01-30T13:53
куба
палау
что посмотреть
рязанская область
туризм
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сегодня в городе Касимов Рязанской области открывается музей денег "Бабосики". На его странице в соцсети поясняется, что его основой стала частная коллекция основателя Игоря Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения. "Будут представлены монеты — от Римской Империи до наших дней и банкноты — с первых царских до современных пластиковых, — уточняется во ВКонтакте. — Изюминкой станет самая большая в мире коллекция денег с изображением бабочек". Среди экспонатов — самая большая (вес тысяча граммов) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 граммов) золотая монета республики Палау. А также — одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 года до н.э.). Сейчас завершается подготовка к регистрации в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса.
https://ria.ru/20201008/kasimov-1578229978.html
куба
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В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"

13:53 30.01.2021
 
© Depositphotos / panama7Купюра 100 шри-ланкийских рупий
Купюра 100 шри-ланкийских рупий - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Depositphotos / panama7
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сегодня в городе Касимов Рязанской области открывается музей денег "Бабосики".
На его странице в соцсети поясняется, что его основой стала частная коллекция основателя Игоря Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения.
"Будут представлены монеты — от Римской Империи до наших дней и банкноты — с первых царских до современных пластиковых, — уточняется во ВКонтакте. — Изюминкой станет самая большая в мире коллекция денег с изображением бабочек".
Среди экспонатов — самая большая (вес тысяча граммов) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 граммов) золотая монета республики Палау. А также — одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 года до н.э.).
Сейчас завершается подготовка к регистрации в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса.
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