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В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
В Рязанской области открывается музей денег "Бабосики"
Сегодня в городе Касимов Рязанской области открывается музей денег "Бабосики". РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:53
2021-01-30T13:53
2021-01-30T13:53
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сегодня в городе Касимов Рязанской области открывается музей денег "Бабосики". На его странице в соцсети поясняется, что его основой стала частная коллекция основателя Игоря Скрипая, состоящая из более 2500 экспонатов, связанных с историей и устройством денежного обращения. "Будут представлены монеты — от Римской Империи до наших дней и банкноты — с первых царских до современных пластиковых, — уточняется во ВКонтакте. — Изюминкой станет самая большая в мире коллекция денег с изображением бабочек". Среди экспонатов — самая большая (вес тысяча граммов) серебряная монета республики Куба и самая маленькая (вес 0,5 граммов) золотая монета республики Палау. А также — одна из первых серебряных монет Римской Империи с изображением бабочки (динарий 79 года до н.э.). Сейчас завершается подготовка к регистрации в Книгах рекордов России, Европы и Гиннесса.
https://ria.ru/20201008/kasimov-1578229978.html
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