https://ria.ru/20210130/moskva-1595267975.html
Вертолет МЧС завершил работу на месте пожара на северо-западе Москвы
Вертолет МЧС завершил работу на месте пожара на северо-западе Москвы
Пожарный вертолёт завершил работу на месте возгорания на северо-западе Москвы, всего было совершено три сброса воды, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:47
2021-01-30T14:47
2021-01-30T14:47
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожарный вертолёт завершил работу на месте возгорания на северо-западе Москвы, всего было совершено три сброса воды, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что вблизи загоревшегося на северо-западе Москвы топливозаправщика находятся до 40 газовых баллонов с пропаном, пострадавших нет. В 13.46 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров."Вертолёт завершил работу, всего совершено три сброса воды", - говорится в сообщении.
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Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве
Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве
2021-01-30T14:47
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия