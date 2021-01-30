https://ria.ru/20210130/moskva-1595267975.html

Вертолет МЧС завершил работу на месте пожара на северо-западе Москвы

Вертолет МЧС завершил работу на месте пожара на северо-западе Москвы

Пожарный вертолёт завершил работу на месте возгорания на северо-западе Москвы, всего было совершено три сброса воды, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:47

2021-01-30T14:47

2021-01-30T14:47

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожарный вертолёт завершил работу на месте возгорания на северо-западе Москвы, всего было совершено три сброса воды, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.Ранее сообщалось, что вблизи загоревшегося на северо-западе Москвы топливозаправщика находятся до 40 газовых баллонов с пропаном, пострадавших нет. В 13.46 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров."Вертолёт завершил работу, всего совершено три сброса воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210130/pozhar-1595263378.html

россия

москва

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2021

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Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве Пожарный вертолет сбрасывает воду на горящий топливозаправщик в Москве 2021-01-30T14:47 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия