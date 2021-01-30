https://ria.ru/20210130/moskva-1595257101.html

В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади

В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади

"Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:52

2021-01-30T12:52

2021-01-30T12:59

алексей немерюк

москва

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми несанкционированными акциями, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".Он напомнил, что в связи с планируемыми несанкционированными публичными мероприятиями в воскресенье в центре Москвы часть магазинов и кафе будут закрыты, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре, алкогольных напитков."Будут закрыты и "Детский мир", и торговый центр "Наутилус", и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и также на прилегающих улицах", - сказал Немерюк.

https://ria.ru/20210130/metropoliten-1595228933.html

москва

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алексей немерюк, москва