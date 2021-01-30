https://ria.ru/20210130/moskva-1595257101.html
В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади
В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади
"Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:52
2021-01-30T12:52
2021-01-30T12:59
алексей немерюк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613482_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_e06844431e0505801ec9987380a6d6f6.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми несанкционированными акциями, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".Он напомнил, что в связи с планируемыми несанкционированными публичными мероприятиями в воскресенье в центре Москвы часть магазинов и кафе будут закрыты, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре, алкогольных напитков."Будут закрыты и "Детский мир", и торговый центр "Наутилус", и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и также на прилегающих улицах", - сказал Немерюк.
https://ria.ru/20210130/metropoliten-1595228933.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576613482_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f11079e8237d48139da84174d6f8e92a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей немерюк, москва