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В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади
В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади
"Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:52
2021-01-30T12:59
алексей немерюк
москва
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми несанкционированными акциями, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".Он напомнил, что в связи с планируемыми несанкционированными публичными мероприятиями в воскресенье в центре Москвы часть магазинов и кафе будут закрыты, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре, алкогольных напитков."Будут закрыты и "Детский мир", и торговый центр "Наутилус", и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и также на прилегающих улицах", - сказал Немерюк.
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алексей немерюк, москва

В Москве 31 января закроют "Детский мир" и рестораны у Лубянской площади

12:52 30.01.2021 (обновлено: 12:59 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоФасад универмага "Детский мир"
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Детский мир", ТЦ "Наутилус", рестораны, прилегающие к Лубянской площади, а также на прилегающих улицах будут закрыты в Москве 31 января в связи с планируемыми несанкционированными акциями, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".
Он напомнил, что в связи с планируемыми несанкционированными публичными мероприятиями в воскресенье в центре Москвы часть магазинов и кафе будут закрыты, также будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре, алкогольных напитков.
"Будут закрыты и "Детский мир", и торговый центр "Наутилус", и рестораны, прилегающие к Лубянской площади и также на прилегающих улицах", - сказал Немерюк.
Сотрудник полиции на станции метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 02:25
Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января
 
Алексей НемерюкМосква
 
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