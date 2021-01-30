https://ria.ru/20210130/moskva-1595254489.html

После незаконной акции в Москве потерпевшими признаны юридические лица

После незаконной акции в Москве потерпевшими признаны юридические лица

Юридические лица признаны потерпевшими после несогласованной акции в Москве, их представители допрошены, установлена сумма ущерба предприятиям, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:23

2021-01-30T12:23

2021-01-30T12:23

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Юридические лица признаны потерпевшими после несогласованной акции в Москве, их представители допрошены, установлена сумма ущерба предприятиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве."В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - ред.), правоохранительными органами проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия... изучены записи с камер видеонаблюдения города Москвы, допрошены водители, чьи транспортные средства были блокированы участниками несогласованной акции. Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках.

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160844.html

https://ria.ru/20210129/saratov-1595151962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия