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Москалькова призвала не участвовать в незаконных акциях
Москалькова призвала не участвовать в незаконных акциях
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:58
2021-01-30T18:17
генеральная прокуратура рф
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях."Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности", - говорится в обращении Москальковой, которое распространила пресс-служба.Омбудсмен напомнила, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html
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генеральная прокуратура рф, общество, россия, татьяна москалькова

Москалькова призвала не участвовать в незаконных акциях

17:58 30.01.2021 (обновлено: 18:17 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях.
"Сегодня в соцсетях распространяются призывы к участию в незаконной акции 31 января. Прошу не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. С уважением отнестись к правам других граждан и к тем, кто выполняет свой долг по охране общественного порядка и соблюдению законности", - говорится в обращении Москальковой, которое распространила пресс-служба.
Омбудсмен напомнила, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

Каждый, если он действительно гражданин и желает блага себе, близким, стране и обществу, понимает: не бывает прав без обязанностей. Сегодня наша обязанность своими действиями способствовать тому, чтобы пандемия коронавируса как можно быстрее закончилась.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова перед началом расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Татьяна Москалькова
уполномоченный по правам человека в России
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В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Генеральная прокуратура РФОбществоРоссияТатьяна Москалькова
 
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