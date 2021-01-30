https://ria.ru/20210130/metropoliten-1595228933.html

Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января

Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января

В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января будут закрыты семь станций метрополитена. Соответствующую информацию распространил столичный... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T02:25

2021-01-30T02:25

2021-01-30T02:55

россия

ирина волк

татьяна потяева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января будут закрыты семь станций метрополитена. Соответствующую информацию распространил столичный главк МВД.С восьми часов утра на вход и выход закроют станции Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост Лубянка и Китай-город.Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения полиции.Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.Отмечается, что что за призывы и участия в несанкционированных акциях гражданам может грозить наказание вплоть до уголовной ответственности.Генпрокуратура заявила, что провокационные и насильственные действия участников могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках.Не стоит участвоватьВзрослым и детям не стоит участвовать в несогласованной акции 31 января в Москве, поскольку это будет нарушением закона, заявила РИА Новости столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева."Считаю, что есть масса способов, которыми можно выразить свое отношение к тому или иному событию, но не прибегая при этом к нарушению закона", - подчеркнула омбудсмен.Организаторы несанкционированных акций, намеченных в России на 31 января, призывают своих сторонников к агрессии в отношении правоохранителей, заявила в свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, соответствующая информация поступает в территориальные органы ведомства. Организаторы несанкционированных публичных мероприятий призывают к "агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок".Блокировать в интернетеГенпрокуратура потребовала от Роскомнадзора блокировать в интернете доступ к призывам выходить на несогласованные акции. Отдельных агитаторов предупреждают о юридической ответственности за подобное.Представителей социальных сетей Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях.Несогласованные протестные акцииНесогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210129/sotsseti-1595210050.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, татьяна потяева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, общество