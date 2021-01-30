https://ria.ru/20210130/mediazona-1595314821.html
Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд
Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:37
2021-01-30T21:37
2021-01-30T21:45
происшествия
сергей смирнов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов."Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола", - сказал адвокат. По его словам, протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП, суд рассмотрит его 3 февраля.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест до 30 суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595277307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_87705ffe8e373c3b6d2c08bea6f6a98c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей смирнов, россия
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова
отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов.
"Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола", - сказал адвокат. По его словам, протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП, суд рассмотрит его 3 февраля.
Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест до 30 суток.