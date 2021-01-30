https://ria.ru/20210130/mediazona-1595314821.html

Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции под обязательство о явке в суд

Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:37

2021-01-30T21:37

2021-01-30T21:45

происшествия

сергей смирнов

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Алан Гамазов."Только что вышли из ОВД под обязательство о явке в суд для рассмотрения протокола", - сказал адвокат. По его словам, протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП, суд рассмотрит его 3 февраля.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном, и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение порядка организации либо проведения акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест до 30 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595277307.html

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происшествия, сергей смирнов, россия