https://ria.ru/20210130/legkie-1595283867.html

Ученые рассказали, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Ученые рассказали, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Ученым из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний удалось установить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:13

2021-01-30T17:13

2021-01-30T17:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бостонский университет

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученым из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний удалось установить, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких.Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие.По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/lekarstva-1592763118.html

https://ria.ru/20210118/simptom-1593436279.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бостонский университет, в мире