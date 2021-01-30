https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595271098.html

Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 162,6 тысячи

Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 162,6 тысячи

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 летальных исхода, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:22

2021-01-30T15:22

2021-01-30T15:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 162,6 тысячи, зафиксировано 3483 летальных исхода, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 162 601 случай заболевания COVID-19 в США. С начала эпидемии, как сообщается, коронавирусом в США заразились более 25,9 миллиона человек, скончались свыше 436,8 тысячи пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/kovid-1595080442.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире