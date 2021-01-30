https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595248074.html

В Москве за сутки госпитализировали 1099 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1099 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировано 1099 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:16

2021-01-30T11:16

2021-01-30T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1099 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице выздоровели еще 5584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."В Москве выявлено 2430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1099 человек", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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