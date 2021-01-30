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В Москве за сутки госпитализировали 1099 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1099 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализировано 1099 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:16
2021-01-30T11:16
2021-01-30T11:16
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1099 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что в столице выздоровели еще 5584 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции."В Москве выявлено 2430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1099 человек", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество