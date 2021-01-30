https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595247831.html

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:14

2021-01-30T11:14

2021-01-30T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

костромская область

республика тыва

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве - 0,1%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,2%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Костромская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Томская область, Кемеровская область 0,3%", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

костромская область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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