https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595230887.html

ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию

ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию

Европейская комиссия пересмотрела свое решение о контроле экспорта вакцин в Северную Ирландию, протокол Северной Ирландии не будет затронут, говорится в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T04:53

2021-01-30T04:53

2021-01-30T04:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

северная ирландия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Европейская комиссия пересмотрела свое решение о контроле экспорта вакцин в Северную Ирландию, протокол Северной Ирландии не будет затронут, говорится в заявлении ЕК.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств. Параллельно с этим ЕС ввел контроль экспорта вакцин в Северную Ирландию."Чтобы решить текущую проблему отсутствия прозрачности экспорта вакцин за пределы ЕС, Еврокомиссия вводит механизм, требующий, чтобы такой экспорт был предметом одобрения государств-членов. В процессе завершающей стадии подготовки этого механизма комиссия гарантирует, что протокол по Ирландии и Северной Ирландии не будет затронут. Еврокомиссия не активизирует защитительную оговорку (предусмотренную договором по Brexit - ред.)", - сообщается в заявлении.На Северную Ирландию, согласно договору по Brexit, распространяются правила единого рынка и таможенного союза. Однако в свете разногласий с британской компанией-производителем вакцины AstraZeneca ЕС заявил об активизации статьи 16 договора о Brexit (позволяющую сторонам в случае крайней необходимости в одностороннем порядке, по сути, нарушать отдельные пункты договора), тем самым введя контроль экспорта в Северную Ирландию. Задачей такого маневра ЕС было не допустить, чтобы Северная Ирландия использовалась в качестве "черного хода" для поставок вакцин в Британию в момент, когда самому Евросоюзу не хватает вакцин.Первый министр Северной Ирландии Арлен Фостер назвала такие действия ЕС "вопиющим проявлением враждебности". Решением ЕС возмущен и Лондон. Конфликт разгорелся из-за того, что AstraZeneca недавно сообщила, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллион доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

северная ирландия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, северная ирландия, евросоюз, в мире