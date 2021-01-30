https://ria.ru/20210130/komarovskiy-1595238180.html

Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом

Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:14

2021-01-30T09:14

2021-01-30T09:42

распространение коронавируса

евгений комаровский

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом.По его словам, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет зависеть от наличия антител.Если же активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, то организму понадобится время, чтобы распознать патоген, объяснил Комаровский. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче, подытожил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество