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Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом
Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:14
2021-01-30T09:42
распространение коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом.По его словам, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет зависеть от наличия антител.Если же активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, то организму понадобится время, чтобы распознать патоген, объяснил Комаровский. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче, подытожил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество

Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом

09:14 30.01.2021 (обновлено: 09:42 30.01.2021)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Sputnik / Batyrshin Timur
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом.
По его словам, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет зависеть от наличия антител.
"Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще", — отметил медик.
Если же активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, то организму понадобится время, чтобы распознать патоген, объяснил Комаровский. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче, подытожил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Общество
 
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