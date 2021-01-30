https://ria.ru/20210130/komarovskiy-1595238180.html
Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом
Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:14
2021-01-30T09:14
2021-01-30T09:42
распространение коронавируса
евгений комаровский
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в Instagram о двух сценариях при повторном заражении коронавирусом.По его словам, во второй раз реакция организма на COVID-19 будет зависеть от наличия антител.Если же активной циркуляции антител нет и остались только клетки памяти, то организму понадобится время, чтобы распознать патоген, объяснил Комаровский. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче, подытожил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/pandemiya-1594983128.html
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евгений комаровский, коронавирус covid-19, общество