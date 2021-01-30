Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20210130/koalitsiya-1595229785.html
Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" подтвердила на испытаниях возможность ведения стрельбы в режиме "шквал огня",... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T03:40
2021-01-30T03:50
новое оружие россии
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_0:416:2901:2048_1920x0_80_0_0_e40c48af18b6e49b69ee2512895fee3a.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" подтвердила на испытаниях возможность ведения стрельбы в режиме "шквал огня", поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства пояснил, что в режиме "шквал огня" "Коалиция-СВ" ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени.Собеседник подчеркнул, что система управления огнем "Коалиции-СВ" обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима "шквал огня" в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и так далее. "Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена", - отметил он.Кроме того, добавил источник, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией "Коалиции".Режим "шквал огня", называемый на Западе Multiple Rounds Simultaneous Impact ("одновременный удар нескольких снарядов"), предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Вести огонь в этом режиме способны целый ряд иностранных гаубиц. В частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра - до восьми.САУ 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. "Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.
https://ria.ru/20210129/rakety-1595155441.html
https://ria.ru/20210129/ekipirovka-1595094541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150744/92/1507449293_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_67882da6b8bfc99f4f22714032509234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, безопасность

Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"

03:40 30.01.2021 (обновлено: 03:50 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ"
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" подтвердила на испытаниях возможность ведения стрельбы в режиме "шквал огня", поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник агентства пояснил, что в режиме "шквал огня" "Коалиция-СВ" ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени.
"Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее", - рассказал источник, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее.
Собеседник подчеркнул, что система управления огнем "Коалиции-СВ" обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима "шквал огня" в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и так далее. "Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена", - отметил он.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 15:54Новое оружие России
Минобороны раскрыло характеристики ракетного комплекса "Ярс-С"
Кроме того, добавил источник, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией "Коалиции".
Режим "шквал огня", называемый на Западе Multiple Rounds Simultaneous Impact ("одновременный удар нескольких снарядов"), предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Вести огонь в этом режиме способны целый ряд иностранных гаубиц. В частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра - до восьми.
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.
"Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.
Макет перспективной боевой экипировки на выставке Россия, устремленная в будущее - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 11:35Новое оружие России
В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения
 
Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния