https://ria.ru/20210130/kirgiziya-1595236555.html
Чиновника аппарата президента Киргизии задержали за вымогательство взятки
Чиновника аппарата президента Киргизии задержали за вымогательство взятки
Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:48
2021-01-30T08:48
2021-01-30T08:48
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 янв - РИА Новости. Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР (антикоррупционной службой ГКНБ - ред.) выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики аппарата президента КР А.Н.С.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, установлено, что задержанный, "злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении".Как сообщается, в отношении Анаркулова возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки". Он доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/zhaparov-1594895491.html
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киргизия, в мире
БИШКЕК, 30 янв - РИА Новости.
Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии
Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР (антикоррупционной службой ГКНБ - ред.) выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики аппарата президента КР А.Н.С.", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, установлено, что задержанный, "злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении".
"ГКНБ КР отмечает, что в свете происходящих общественно-политических процессов в КР участились факты вымогательства денежных средств под предлогом получения одобрения у высшего руководства страны по вопросам государственного управления, в том числе кадровым назначениям. Подобные действия представителей органов государственной власти в корне противоречат Указу Президента Кыргызской Республики "О новой государственной кадровой политике" и будут пресекаться по всей строгости действующего законодательства несмотря на занимаемые должности и заслуги", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщается, в отношении Анаркулова возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки". Он доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.