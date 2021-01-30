https://ria.ru/20210130/kirgiziya-1595236555.html

Чиновника аппарата президента Киргизии задержали за вымогательство взятки

Чиновника аппарата президента Киргизии задержали за вымогательство взятки

Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:48

2021-01-30T08:48

2021-01-30T08:48

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 30 янв - РИА Новости. Заведующего отделом информационной политики аппарата президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики."В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти КР, АКС ГКНБ КР (антикоррупционной службой ГКНБ - ред.) выявлен факт вымогательства взятки в особо крупном размере со стороны заведующего отдела информационной политики аппарата президента КР А.Н.С.", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, установлено, что задержанный, "злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении".Как сообщается, в отношении Анаркулова возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки". Он доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/zhaparov-1594895491.html

https://ria.ru/20210121/kirgiziya-1593961228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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