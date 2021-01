https://ria.ru/20210130/killers-1595194278.html

The Killers поделились обновленным треком "C’est La Vie"

Американская группа The Killers представила ранее не издававшийся вариант песни "C’est La Vie". РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T05:43

культура

музыка

новости культуры

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Американская группа The Killers представила ранее не издававшийся вариант песни "C’est La Vie".Она вошла в делюкс-версию альбома "Imploding the Mirage" 2020 года.Музыканты также опубликовали новые варианты композиций "Blowback" и "Caution"."C’est La Vie" добавляет беспечности космическому звучанию "Imploding the Mirage", — уверен фронтмен коллектива Брэндон Флауэрс.Новая версия песни "C’est La Vie" "родилась" на репетициях, когда группа готовилась к записи последней пластинки. Фанаты группы рассчитывают, что в 2021 году у группы выйдет еще один альбом. Сами музыканты пообещали изданию NME, что он будет лучше "Imploding the Mirage".

