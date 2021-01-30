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Грушко: Россия будет развивать отношения с Грецией несмотря на санкции
Грушко: Россия будет развивать отношения с Грецией несмотря на санкции
Россия в отношениях с Афинами исходит из того, что Греция как член НАТО и ЕС выполняет принятые в Брюсселе решения, и не рассматривает это как препятствие для... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:52
2021-01-30T02:50
россия
александр грушко
греция
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россия в отношениях с Афинами исходит из того, что Греция как член НАТО и ЕС выполняет принятые в Брюсселе решения, и не рассматривает это как препятствие для развития отношений с Грецией, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом."Это реальность, но эта реальность отнюдь не должна каким-то образом рассматриваться нами как препятствие для развития отношений с Грецией как с другой стороной в тех областях, где мы понимаем, что эти отношения в интересах наших стран и наших народов", - заявил замминистра.В ходе беседы Грушко несколько раз вернулся к отношениям с Грецией."Хочу еще раз подчеркнуть, что с Грецией нас связывают давние исторические узы. Мы даже в нынешней такой сложной ситуации, которая формируется и в наших отношениях и санкциями и таким недружественным отношением, мы будем продолжать развивать отношения с нашими партнерами. Другого не дано", - сказал Грушко."Просто обидеться, прекратить разговаривать – это не тот выбор, который мог бы реально улучшить саму механику международных отношений. Да, с многими партнерами у нас есть острые темы, которые мы обсуждаем вместе. Есть много областей, где мы не согласны. Но если у нас есть воля к тому, чтобы сосредотачиваться не только в плане сравнения позиций, но и реально выходить на какие-то схемы взаимодействия в сферах, где это отвечает нашим законным интересам, где мы разделяем те же самые правила, как мы будем взаимодействовать, то мы готовы к этому. Считаем, что только так мы можем быть в сфере международной политики адекватными нынешнему состоянию мира и тем угрозам, которые этот мир генерирует для государств, человека и общества", - сказал Грушко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/navalnyy-1594893225.html
https://ria.ru/20210130/gretsiya-1595226967.html
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россия, александр грушко, греция, в мире

Грушко: Россия будет развивать отношения с Грецией несмотря на санкции

01:52 30.01.2021 (обновлено: 02:50 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко. Архивное фото
Александр Грушко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россия в отношениях с Афинами исходит из того, что Греция как член НАТО и ЕС выполняет принятые в Брюсселе решения, и не рассматривает это как препятствие для развития отношений с Грецией, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах.
Грушко провел в Греции межмидовские политические консультации, встретился с главой МИД Греции Никосом Дендиасом и замглавы МИД Милтиадисом Варвициотисом.
"Отношение к санкциям у нас известно. Во-первых, это незаконный инструмент. Во-вторых, это инструмент, который противоречит самим интересам Евросоюза. Я думаю, что сейчас осознание этого приходит ко многим странам Европы. И, наверное, Греция относится к числу тех, кто проявлял достаточный скептицизм в отношении эффективности этих санкций. Но тем не менее надо исходить из того, что она является и членом Альянса, и членом Евросоюза, и в этом смысле она выполняет те решения, которые принимаются в Брюсселе", - сказал Грушко.
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"Это реальность, но эта реальность отнюдь не должна каким-то образом рассматриваться нами как препятствие для развития отношений с Грецией как с другой стороной в тех областях, где мы понимаем, что эти отношения в интересах наших стран и наших народов", - заявил замминистра.
В ходе беседы Грушко несколько раз вернулся к отношениям с Грецией.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что с Грецией нас связывают давние исторические узы. Мы даже в нынешней такой сложной ситуации, которая формируется и в наших отношениях и санкциями и таким недружественным отношением, мы будем продолжать развивать отношения с нашими партнерами. Другого не дано", - сказал Грушко.
"Просто обидеться, прекратить разговаривать – это не тот выбор, который мог бы реально улучшить саму механику международных отношений. Да, с многими партнерами у нас есть острые темы, которые мы обсуждаем вместе. Есть много областей, где мы не согласны. Но если у нас есть воля к тому, чтобы сосредотачиваться не только в плане сравнения позиций, но и реально выходить на какие-то схемы взаимодействия в сферах, где это отвечает нашим законным интересам, где мы разделяем те же самые правила, как мы будем взаимодействовать, то мы готовы к этому. Считаем, что только так мы можем быть в сфере международной политики адекватными нынешнему состоянию мира и тем угрозам, которые этот мир генерирует для государств, человека и общества", - сказал Грушко.
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