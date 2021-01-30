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Грушко: Москва не хочет, чтобы Грецию втягивали в антироссийскую политику
Грушко: Москва не хочет, чтобы Грецию втягивали в антироссийскую политику
Россия считает делом греческой стороны размещение американских военных баз на территории Греции, но считает необходимым исключить втягивание дружественной... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:28
2021-01-30T01:28
россия
александр грушко
греция
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россия считает делом греческой стороны размещение американских военных баз на территории Греции, но считает необходимым исключить втягивание дружественной страны в геополитическую игру против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции политические консультации и встречи в МИД Греции.В октябре 2019 года Греция и США подписали обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите. Сейчас обсуждается создание в Греции еще трех американских военных баз – в Кавале, на острове Карпатос и на острове Скирос, где, по данным СМИ, могут быть размещены дроны."Мы выступаем за то, чтобы и Черноморский регион, и Восточное Средиземноморье оставались зонами мира и сотрудничества, и надо сделать все для этого", - сказал замминистра.По его словам, проводимая западными странами политика сдерживания России имеет региональное измерение.Замглавы МИД России заявил, что НАТО пытается "повысить свой профиль" под совершенно надуманным предлогом милитаризации Крыма."Это абсолютно не соответствует действительности, хотя бы потому, что еще с Екатерининских времен Россия всегда в военном отношении присутствовала в Крыму. Все эти рассказы о каком-то там качественном наращивании на самом деле не имеют никакого отношения к реальности. Идет обычная модернизация сил, адекватная тому, как изменяется военно-политическая обстановка в регионе. Когда превалировало сотрудничество, Черноморский флота был неотъемлемым участником международных усилий по борьбе с общими угрозами и вызовами. Это борьба с терроризмом и, конечно, борьба с пиратством", - сказал Грушко."Сейчас НАТО оборвала любое практическое сотрудничество с нами, и это тоже негативно влияет на состояние безопасности. Получается, что у нас со странами НАТО нет позитивной повестки дня в военной сфере, и к этому еще добавляется отсутствие системных военных контактов, хотя бы ради деэскалации, ради улучшения работы механизма предотвращения опасных инцидентов", - сказал Грушко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/navalnyy-1594893225.html
https://ria.ru/20210125/gretsiya-1594457257.html
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россия, александр грушко, греция, в мире

Грушко: Москва не хочет, чтобы Грецию втягивали в антироссийскую политику

01:28 30.01.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Россия считает делом греческой стороны размещение американских военных баз на территории Греции, но считает необходимым исключить втягивание дружественной страны в геополитическую игру против России, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции политические консультации и встречи в МИД Греции.
В октябре 2019 года Греция и США подписали обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление американцам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите. Сейчас обсуждается создание в Греции еще трех американских военных баз – в Кавале, на острове Карпатос и на острове Скирос, где, по данным СМИ, могут быть размещены дроны.
"Это двусторонне дело, разумеется, греческой стороны вступать или не вступать в отношения в военной сфере с другими государствами. Но наш сигнал, который мы доносим, заключается в том, что, на наш взгляд, необходимо исключить, чтобы территория дружественной нам страны оказалась втянута в эту геополитическую игру, связанную со сдерживанием России", - сказал Грушко.
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"Мы выступаем за то, чтобы и Черноморский регион, и Восточное Средиземноморье оставались зонами мира и сотрудничества, и надо сделать все для этого", - сказал замминистра.
По его словам, проводимая западными странами политика сдерживания России имеет региональное измерение.
"Мы видим сейчас усиливающиеся атаки на региональную систему безопасности в Черноморском регионе, принятые в НАТО решения об увеличении количества дней нахождения там групп боевых кораблей, попытки поставить под сомнение режим Монтре, который в течение десятилетий служил надежной гарантией военной стабильности и безопасности этом регионе, планы оснащения и переоснащения флотов Болгарии, Румынии, сейчас уже говорят о Грузии и Украине. Это путь, который ведет к повышению потенциала конфронтации в этом регионе", - сказал Грушко.
Замглавы МИД России заявил, что НАТО пытается "повысить свой профиль" под совершенно надуманным предлогом милитаризации Крыма.
"Это абсолютно не соответствует действительности, хотя бы потому, что еще с Екатерининских времен Россия всегда в военном отношении присутствовала в Крыму. Все эти рассказы о каком-то там качественном наращивании на самом деле не имеют никакого отношения к реальности. Идет обычная модернизация сил, адекватная тому, как изменяется военно-политическая обстановка в регионе. Когда превалировало сотрудничество, Черноморский флота был неотъемлемым участником международных усилий по борьбе с общими угрозами и вызовами. Это борьба с терроризмом и, конечно, борьба с пиратством", - сказал Грушко.
"Сейчас НАТО оборвала любое практическое сотрудничество с нами, и это тоже негативно влияет на состояние безопасности. Получается, что у нас со странами НАТО нет позитивной повестки дня в военной сфере, и к этому еще добавляется отсутствие системных военных контактов, хотя бы ради деэскалации, ради улучшения работы механизма предотвращения опасных инцидентов", - сказал Грушко.
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