https://ria.ru/20210130/golos-1595225029.html

Хриплый голос оказался предвестником смертельно опасного заболевания

Хриплый голос оказался предвестником смертельно опасного заболевания

Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:55

2021-01-30T00:55

2021-01-30T00:55

наука

рак легких

весь мир

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.Ранее стало известно, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.

https://ria.ru/20210121/rak-1594080861.html

https://ria.ru/20210121/rak-1593932845.html

весь мир

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рак легких, весь мир