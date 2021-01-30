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Наука
https://ria.ru/20210130/golos-1595225029.html
Хриплый голос оказался предвестником смертельно опасного заболевания
Хриплый голос оказался предвестником смертельно опасного заболевания
Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:55
2021-01-30T00:55
наука
рак легких
весь мир
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.Ранее стало известно, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.
https://ria.ru/20210121/rak-1594080861.html
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рак легких, весь мир

Хриплый голос оказался предвестником смертельно опасного заболевания

00:55 30.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкРентгенография легких
Рентгенография легких - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких.
По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.
Филогенетические деревья, начинающиеся с отдельной раковой клетки. Цвет обозначает орган или место в теле - многоцветные круги соответствуют высокометастатическим фенотипам - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 22:00Наука
Биологи научились следить за раковыми клетками в режиме реального времени
Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.
Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).
К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.
Благотворительность - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 00:58Наука
Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания
Ранее стало известно, что образование тромбов может сигнализировать о наличии онкологических заболеваний.
При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, чтобы медики смогли как можно точнее определить причину его появления, а также исключить другие опасные заболевания.
 
НаукаРак легкихВесь мир
 
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