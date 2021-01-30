https://ria.ru/20210130/etichnoe-potreblenie-novye-veschi-na-99-iz-vtorsyrya-1595288753.html

Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья

Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья

"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.

2021-01-30T17:45

2021-01-30T17:45

2021-01-30T17:45

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595287465_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d12bae790ddc30ecae6f513c143ac31a.jpg

Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья "Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать. Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты. 2021-01-30T17:45 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео