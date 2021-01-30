https://ria.ru/20210130/etichnoe-potreblenie-novye-veschi-na-99-iz-vtorsyrya-1595288753.html
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.
2021-01-30T17:45
2021-01-30T17:45
2021-01-30T17:45
видео
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Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595287465_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_edbe9e27217ee2f9d43324e925403e45.jpg
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора.
На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать. Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.
2021-01-30T17:45
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.
2021-01-30T17:45
true
PT1M12S
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.