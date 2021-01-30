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Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.
2021-01-30T17:45
2021-01-30T17:45
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Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать. Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.
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353
60
видео, видео
Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.
2021-01-30T17:45
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Этичное потребление: новые вещи на 99% из вторсырья

17:45 30.01.2021
 
Читать ria.ru в
"Создаем эстетику из вторсырья" под таким лозунгом мастерская "99recycle" взялась за острую и неподъемную проблему избавления от мусора. На своем примере показывая, как ее можно и нужно решать.
Команда из Санкт-Петербурга создала полный цикл переработки пластиковых отходов. На производстве работает промышленный 3D принтер, который печатает переработанным пластиком любые заданные формы. На выходе — готовые изделия. Так крышки от бутылок перерождаются в аксессуары, сумки, интерьерную продукцию и даже скейты.
 
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