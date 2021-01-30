https://ria.ru/20210130/dyatlov-1595231041.html
Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:57
2021-01-30T04:57
2021-01-30T05:00
группа дятлова
россия
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/10/1550241090_0:93:809:548_1920x0_80_0_0_d383aa76fa4faf74a1335b4be7ecda94.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение."Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", - написал пользователь Code Name Verity."Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", - заявил Hisword."Почему они (погибшие. – прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" – привела свои аргументы lauramcmahon."Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" – задалась вопросом Michelle389."Если вы знаете факты, то (понимаете. – прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", - выразил мнение Dragon_7.Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.
https://ria.ru/20190326/1552000052.html
https://ria.ru/20210127/dyatlova-1594674143.html
россия
перевал дятлова
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155024/10/1550241090_0:17:809:624_1920x0_80_0_0_162b40fc66c842f648602c7cf3cf29bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
группа дятлова, россия, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, великобритания, в мире
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британский
таблоид The Daily Mail
опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова
в горах Урала в 1959 году.
Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.
Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение.
"Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", - написал пользователь Code Name Verity.
"Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", - заявил Hisword.
"Почему они (погибшие. – прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" – привела свои аргументы lauramcmahon.
"Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" – задалась вопросом Michelle389.
"Если вы знаете факты, то (понимаете. – прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", - выразил мнение Dragon_7.
Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.
Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области
, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура
объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.
Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.