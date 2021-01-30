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Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:57
2021-01-30T05:00
группа дятлова
россия
перевал дятлова
генеральная прокуратура рф
великобритания
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение."Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", - написал пользователь Code Name Verity."Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", - заявил Hisword."Почему они (погибшие. – прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" – привела свои аргументы lauramcmahon."Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" – задалась вопросом Michelle389."Если вы знаете факты, то (понимаете. – прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", - выразил мнение Dragon_7.Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.
https://ria.ru/20190326/1552000052.html
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группа дятлова, россия, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, великобритания, в мире

Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова

04:57 30.01.2021 (обновлено: 05:00 30.01.2021)
 
© Фото : public domainПалатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : public domain
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году.
Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий - РИА Новости, 1920, 26.03.2019
26 марта 2019, 11:00
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версийAR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова" воссоздает три самые обсуждаемые версии трагедии. Причины гибели группы остаются поводом для споров и домыслов уже 60 лет. Вы окажетесь в палатке вместе с туристами за секунду до катастрофы. Увидите перевал таким, каким он предстал первым поисковым группам. Никогда ещё события той ночи не были так наглядны.
Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение.
"Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", - написал пользователь Code Name Verity.
"Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", - заявил Hisword.
"Почему они (погибшие. – прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" – привела свои аргументы lauramcmahon.
"Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" – задалась вопросом Michelle389.
"Если вы знаете факты, то (понимаете. – прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", - выразил мнение Dragon_7.
Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.
Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.
Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.
Кадр из сериала Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 02:29Культура
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова"
 
Группа ДятловаРоссияПеревал ДятловаГенеральная прокуратура РФВеликобританияВ мире
 
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