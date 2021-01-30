https://ria.ru/20210130/dyatlov-1595231041.html

Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова

Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T04:57

2021-01-30T04:57

2021-01-30T05:00

группа дятлова

россия

перевал дятлова

генеральная прокуратура рф

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/10/1550241090_0:93:809:548_1920x0_80_0_0_d383aa76fa4faf74a1335b4be7ecda94.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о выдвинутой швейцарскими учеными версии гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Специалисты построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель туристов. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт.Публикация вызвала активный отклик в комментариях, при этом пользователи поставили выдвинутую учеными версию произошедшего под сомнение."Мне нравится эта тайна, и я все еще не уверен, что это ответ. Хотя, хорошая теория", - написал пользователь Code Name Verity."Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто", - заявил Hisword."Почему они (погибшие. – прим. ред.) сняли всю одежду, почему палатки были разорваны и на них были следы когтей?" – привела свои аргументы lauramcmahon."Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?" – задалась вопросом Michelle389."Если вы знаете факты, то (понимаете. – прим. ред.), что это была не лавина. Нет, тайна не разгадана, она остается таковой", - выразил мнение Dragon_7.Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы". В июле прошлого года Генпрокуратура объявила причиной гибели туристов снежную лавину и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку.Из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.

https://ria.ru/20190326/1552000052.html

https://ria.ru/20210127/dyatlova-1594674143.html

россия

перевал дятлова

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа дятлова, россия, перевал дятлова, генеральная прокуратура рф, великобритания, в мире