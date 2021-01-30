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Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой находятся на ИВЛ
Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой находятся на ИВЛ
Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, из них шестеро находятся на искусственной вентиляции легких, риск потери... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:03
2021-01-30T15:03
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
сызранский район
происшествия
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, из них шестеро находятся на искусственной вентиляции легких, риск потери пациентов сохраняется, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.Как сообщалось ранее, вечером в пятницу на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По данным минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу."На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находится 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации… Из восьми шесть находятся на ИВЛ", - цитирует Беняна пресс-служба правительства региона.По словам министра, всем пострадавшим проведены все необходимые экстренные хирургические вмешательства, в настоящий момент идет стабилизация состояния, противошоковые мероприятия, интенсивная терапия."К сожалению, риск потери пациентов еще не отпал. Сейчас идет острый период политравмы, он длится до двух недель, и это самый критический период, в который могут развиваться какие-либо ранние осложнения, которые требуют повторных вмешательств, изменения интенсивной терапии, поэтому пока все ранее озвученные риски таковыми остаются", - отметил Бенян.По данным пресс-службы, с пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20210130/dtp-1595259164.html
россия
самарская область
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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, сызранский район, происшествия

Шесть пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой находятся на ИВЛ

15:03 30.01.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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САМАРА, 30 янв - РИА Новости. Восемь пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Самарой остаются в тяжелом состоянии, из них шестеро находятся на искусственной вентиляции легких, риск потери пациентов сохраняется, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
Как сообщалось ранее, вечером в пятницу на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По данным минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу.
"На эту минуту в госпитале Сызранской центральной городской больницы находится 10 пострадавших. Из них двое в состоянии средней тяжести, восемь в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации… Из восьми шесть находятся на ИВЛ", - цитирует Беняна пресс-служба правительства региона.
По словам министра, всем пострадавшим проведены все необходимые экстренные хирургические вмешательства, в настоящий момент идет стабилизация состояния, противошоковые мероприятия, интенсивная терапия.
Цвета на месте аварии на трассе М5 под Сызранью - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 13:13
В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП
"К сожалению, риск потери пациентов еще не отпал. Сейчас идет острый период политравмы, он длится до двух недель, и это самый критический период, в который могут развиваться какие-либо ранние осложнения, которые требуют повторных вмешательств, изменения интенсивной терапии, поэтому пока все ранее озвученные риски таковыми остаются", - отметил Бенян.
По данным пресс-службы, с пострадавшими и их родственниками работают психологи МЧС.
Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.
После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
 
ДТП с микроавтобусом под СамаройРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьСызранский районПроисшествия
 
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