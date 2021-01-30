https://ria.ru/20210130/donbass-1595272394.html

На Украине назвали "плохой" и "очень плохой" сценарии по Донбассу

На Украине назвали "плохой" и "очень плохой" сценарии по Донбассу

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов озвучил два возможных сценария по Донбассу. Об этом пишет "Главред". РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:37

2021-01-30T15:37

2021-01-30T23:11

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов озвучил два возможных сценария по Донбассу. Об этом пишет "Главред". Как заявил военный, Россия настаивает на выполнении Минских соглашений и не готова к компромиссам. Поэтому остаются "плохой" и "очень плохой" исходы конфликта."Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы", — пояснил Жданов."Очень плохой сценарий", по мнению полковника, — это полное выполнение "Минска" и вхождение Украины "в состав союзного государства".Как считает Жданов, сложно предсказать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, так как его политика по Донбассу держится в секрете."Уж год, как мы слышим про "план А", но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о "плане Б", к которому приступает Украина", — рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает.Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти "суперпланах", но что они собой представляют, украинцам неизвестно.По мнению Жданова, в этом году конфликт в Донбассе останется замороженным.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "план совместных шагов", предполагающий вывод в начале 2021 года "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит 31 марта провести там местные выборы.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем. Как отмечал полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов, такие инициативы Киева можно рассматривать только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210124/obse-1594384694.html

https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595169239.html

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россия, лнр, днр, донбасс, украина, в мире