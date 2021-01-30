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Грушко: США не оставили возможностей сохранить Договор по открытому небу
Грушко: США не оставили возможностей сохранить Договор по открытому небу
Действия США и их союзников не оставили никаких возможностей для сохранения Договора по открытому небу, на восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:17
2021-01-30T01:17
россия
договор по открытому небу
нато
александр грушко
сша
в мире
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Действия США и их союзников не оставили никаких возможностей для сохранения Договора по открытому небу, на восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, характерной для периода холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции политические консультации и встречи в МИД Греции.По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Европе, в различных регионах, в Восточном Средиземноморье."Сейчас на восточном фланге НАТО мы наблюдаем воссоздание структуры противостояния, которое было характерно скорее для периода холодной войны", - заявил замглавы МИД.По его словам, опасность заключается в том, что политика сдерживания России не только формулируется как политика, но она также воплощается в конкретное военное планирование, в схемы развертывания вооруженных сил.Изменение ситуации военной безопасности требует от России принятия соответствующих мер предосторожности, заявил он."Фактически речь идет о том, чтобы отвлекать ресурсы на выдуманные в каких-то столицах мнимые угрозы, связанные с демонизацией России и приписывании ей каких-то враждебных планов вместо того, чтобы сосредотачивать ресурсы и активность на кооперативных началах на направлениях, откуда исходит реальная угроза. Это, естественно, каждому человеку понятно, это угроза, исходящая с Юга, как результат нестабильности, и кстати говоря, во многом результат авантюрных действий США и их союзников в рамках НАТО или за пределами, в рамках коалиции желающих, в Ираке, в Ливии и в других местах", - сказал Грушко.По его словам, Россия предприняла попытку спасти режим договора, хотя бы на время."Но, к сожалению, наши партнеры на это не пошли и не предоставили те минимальные гарантии, которые мы от них просили. Это гарантии не передачи данных, полученных в результате наблюдательных полетов, США как не участнику договора, и гарантии возможности облета, наблюдения за американскими объектами в Европе. Поэтому разрушена была основа самого договора. Здесь свое слово должны были сказать европейские союзники США, но мы такого желания поработать с американской стороной не увидели, а увидели скорее попытки возложить вину за развал этого инструмента контроля за вооружениями на российскую сторону", - сказал Грушко.По его мнению, в позиции европейцев возобладала ложная трансатлантическая солидарность, готовность следовать американскому курсу, нежели объективные интересы безопасности."В результате сейчас существует реальная опасность того, что Европа может превратиться в такой плацдарм для американских сил, которые в основном ориентированы на "сдерживание" Российской Федерации. Это нынешняя реальность", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html
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россия, договор по открытому небу, нато, александр грушко, сша, в мире

Грушко: США не оставили возможностей сохранить Договор по открытому небу

01:17 30.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Действия США и их союзников не оставили никаких возможностей для сохранения Договора по открытому небу, на восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, характерной для периода холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции политические консультации и встречи в МИД Греции.
По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Европе, в различных регионах, в Восточном Средиземноморье.
"Под ударами администрации США прекратил свое существование режим договора об обычных вооруженных силах в Европе, который в свое время рассматривался как краеугольный камень европейской безопасности, именно потому, что США запретили своим союзникам ратифицировать соглашение об адаптации этого договора. Затем последовал удар по договору о ракетах средней и меньшей дальности. И, наконец, США вышли из Договора по открытому небу. Все разумные политики в Европе, и не только в Европе, могут только сожалеть. Потому что все эти шаги привели не к улучшению, а к ухудшению ситуации в сфере безопасности", - сказал Грушко.
"Сейчас на восточном фланге НАТО мы наблюдаем воссоздание структуры противостояния, которое было характерно скорее для периода холодной войны", - заявил замглавы МИД.
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Эксперт считает, что США не смогут вернуться в Договор по открытому небу
По его словам, опасность заключается в том, что политика сдерживания России не только формулируется как политика, но она также воплощается в конкретное военное планирование, в схемы развертывания вооруженных сил.
"Причем, если говорить о Балтийском регионе, он был наиболее спокойным с точки зрения военных угроз. Там никогда не было военного измерения в этой ситуации по многим причинам. И теперь этот регион превращается в зону – не скажу военной конфронтации, но точно военного соперничества", - сказал он.
Изменение ситуации военной безопасности требует от России принятия соответствующих мер предосторожности, заявил он.
"Фактически речь идет о том, чтобы отвлекать ресурсы на выдуманные в каких-то столицах мнимые угрозы, связанные с демонизацией России и приписывании ей каких-то враждебных планов вместо того, чтобы сосредотачивать ресурсы и активность на кооперативных началах на направлениях, откуда исходит реальная угроза. Это, естественно, каждому человеку понятно, это угроза, исходящая с Юга, как результат нестабильности, и кстати говоря, во многом результат авантюрных действий США и их союзников в рамках НАТО или за пределами, в рамках коалиции желающих, в Ираке, в Ливии и в других местах", - сказал Грушко.
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27 января, 13:52
Для обсуждения Договора по открытому небу есть время, заявил Песков
"Что касается Договора по открытому небу, шаг США не оставил нам практически никаких возможностей. Наше участие в этом договоре было обусловлено готовностью Соединенных Штатов открыть свою территорию. Поэтому, когда в результате выхода США из этого договора этот коренной баланс был нарушен, другого нам не оставалось", - сказал замглавы МИД РФ.
По его словам, Россия предприняла попытку спасти режим договора, хотя бы на время.
"Но, к сожалению, наши партнеры на это не пошли и не предоставили те минимальные гарантии, которые мы от них просили. Это гарантии не передачи данных, полученных в результате наблюдательных полетов, США как не участнику договора, и гарантии возможности облета, наблюдения за американскими объектами в Европе. Поэтому разрушена была основа самого договора. Здесь свое слово должны были сказать европейские союзники США, но мы такого желания поработать с американской стороной не увидели, а увидели скорее попытки возложить вину за развал этого инструмента контроля за вооружениями на российскую сторону", - сказал Грушко.
По его мнению, в позиции европейцев возобладала ложная трансатлантическая солидарность, готовность следовать американскому курсу, нежели объективные интересы безопасности.
"В результате сейчас существует реальная опасность того, что Европа может превратиться в такой плацдарм для американских сил, которые в основном ориентированы на "сдерживание" Российской Федерации. Это нынешняя реальность", - сказал замминистра.
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РоссияДоговор по открытому небуНАТОАлександр ГрушкоСШАВ мире
 
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