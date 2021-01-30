https://ria.ru/20210130/dogovor-1595226080.html

Грушко: США не оставили возможностей сохранить Договор по открытому небу

Грушко: США не оставили возможностей сохранить Договор по открытому небу

Действия США и их союзников не оставили никаких возможностей для сохранения Договора по открытому небу, на восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:17

2021-01-30T01:17

2021-01-30T01:17

россия

договор по открытому небу

нато

александр грушко

сша

в мире

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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Действия США и их союзников не оставили никаких возможностей для сохранения Договора по открытому небу, на восточном фланге НАТО идет воссоздание структуры противостояния, характерной для периода холодной войны, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с российскими журналистами в Афинах. Грушко провел в Греции политические консультации и встречи в МИД Греции.По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Европе, в различных регионах, в Восточном Средиземноморье."Сейчас на восточном фланге НАТО мы наблюдаем воссоздание структуры противостояния, которое было характерно скорее для периода холодной войны", - заявил замглавы МИД.По его словам, опасность заключается в том, что политика сдерживания России не только формулируется как политика, но она также воплощается в конкретное военное планирование, в схемы развертывания вооруженных сил.Изменение ситуации военной безопасности требует от России принятия соответствующих мер предосторожности, заявил он."Фактически речь идет о том, чтобы отвлекать ресурсы на выдуманные в каких-то столицах мнимые угрозы, связанные с демонизацией России и приписывании ей каких-то враждебных планов вместо того, чтобы сосредотачивать ресурсы и активность на кооперативных началах на направлениях, откуда исходит реальная угроза. Это, естественно, каждому человеку понятно, это угроза, исходящая с Юга, как результат нестабильности, и кстати говоря, во многом результат авантюрных действий США и их союзников в рамках НАТО или за пределами, в рамках коалиции желающих, в Ираке, в Ливии и в других местах", - сказал Грушко.По его словам, Россия предприняла попытку спасти режим договора, хотя бы на время."Но, к сожалению, наши партнеры на это не пошли и не предоставили те минимальные гарантии, которые мы от них просили. Это гарантии не передачи данных, полученных в результате наблюдательных полетов, США как не участнику договора, и гарантии возможности облета, наблюдения за американскими объектами в Европе. Поэтому разрушена была основа самого договора. Здесь свое слово должны были сказать европейские союзники США, но мы такого желания поработать с американской стороной не увидели, а увидели скорее попытки возложить вину за развал этого инструмента контроля за вооружениями на российскую сторону", - сказал Грушко.По его мнению, в позиции европейцев возобладала ложная трансатлантическая солидарность, готовность следовать американскому курсу, нежели объективные интересы безопасности."В результате сейчас существует реальная опасность того, что Европа может превратиться в такой плацдарм для американских сил, которые в основном ориентированы на "сдерживание" Российской Федерации. Это нынешняя реальность", - сказал замминистра.

https://ria.ru/20210128/dogovor-1594987374.html

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594783625.html

https://ria.ru/20210121/dogovor-1594025317.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, нато, александр грушко, сша, в мире