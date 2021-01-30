https://ria.ru/20210130/birzha-1595224631.html

Биржевые индексы США потеряли в районе 2% на опасениях волатильности

Биржевые индексы США потеряли в районе 2% на опасениях волатильности

Биржевые индексы США потеряли в районе 2% на опасениях волатильности, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:25

2021-01-30T00:25

2021-01-30T00:25

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Биржевые индексы США потеряли в районе 2% на опасениях волатильности, свидетельствуют данные торгов.Промышленный индекс DJIA снизился на 2,03% до 29981,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,93% до 3714,21 пункта, индекс технологических компаний NASDAQ упал ровно на 2% до 13070,69 пункта.Падение резко ускорилось к закрытию торгов.Давление на индексы оказывает ситуация с аномальной волатильностью акций сети офлайн-магазинов видеоигр и игровых приставок Gamestop, сети кинотеатров AMC Entertainment и некоторых других компаний, которые резко подскочили в цене в предыдущие дни.В январе созданная на онлайн-платформе Reddit группа WallStreetBets, включающая миллионы инвесторов-физлиц, организовала флешмоб - ее участники начали массово покупать акции GameStop, чтобы проучить крупные инвестфонды, которые активно ставили на падение этих акций из-за привнесенных пандемией изменений. Цена бумаг за пару недель взлетела более чем в 10 раз, а ряд фондов вынужденно закрывал свои "шорты" с миллиардными убытками.

https://ria.ru/20210130/aktsii-1595224386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, сша, экономика