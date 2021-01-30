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Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о его наркозависимости
Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о его наркозависимости
В бывшем музыкальном лейбле Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) Kaufman Label рассказали о пристрастии рэпера к наркотикам. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:32
2021-01-30T16:55
тима белорусских
минск
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В бывшем музыкальном лейбле Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) Kaufman Label рассказали о пристрастии рэпера к наркотикам.В музыкальном объединении считают, что причиной задержания артиста стало его новое окружение, из-за которого он начал принимать запрещенные вещества.Тиму Белорусских задержали 6 января в одном из клубов Минска. При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. Против 22-летнего певца возбудили уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой предполагает вплоть до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.
https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595172035.html
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тима белорусских, минск, общество

Бывший лейбл Тимы Белорусских рассказал о его наркозависимости

14:32 30.01.2021 (обновлено: 16:55 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 янв РИА Новости. В бывшем музыкальном лейбле Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) Kaufman Label рассказали о пристрастии рэпера к наркотикам.
В музыкальном объединении считают, что причиной задержания артиста стало его новое окружение, из-за которого он начал принимать запрещенные вещества.

"Наркотики уничтожают отношения между теми, кто употребляет, и теми, кто не употребляет. Постепенно происходит недопонимание, а в конечном итоге сносит башню и ты выходишь из-под контроля. Вывод: не употребляйте наркотики", — говорится в сообщении лейбла в Instagram.

Тиму Белорусских задержали 6 января в одном из клубов Минска. При обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. Против 22-летнего певца возбудили уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой предполагает вплоть до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Жена Тимы Белорусских прокомментировала сообщения о задержании мужа
 
Тима БелорусскихМинскОбщество
 
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