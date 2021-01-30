https://ria.ru/20210130/belorussiya-1595254134.html

США продолжат следить за ситуацией в Белоруссии, заявил Салливан

США продолжат следить за ситуацией в Белоруссии, заявил Салливан

США продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:16

2021-01-30T12:16

2021-01-30T12:46

стивен биган

александр лукашенко

минск

россия

джон салливан

белоруссия

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Мой коллега, бывший заместитель государственного секретаря Стивен Биган приезжал сюда в конце августа, и основным вопросом для обсуждения была Беларусь и, в частности, как избежать эскалации насилия. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. И белорусский народ имеет право и должен иметь право выражать свои взгляды, голосовать на свободных и честных выборах", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".Он напомнил, что США ввели санкции в отношении Минска после выборов в августе. "И я думаю, что президент (Джо) Байден, как он уже это продемонстрировал на прошлой неделе, как и любой другой американский президент, будет продвигать права человека и защищать демократию. И я уверен, что уже в ближайшем будущем вы услышите по этой теме заявления госсекретаря (Энтони) Блинкена, и в том числе в отношении Беларуси", - сообщил американский посол.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sanktsii-1590628399.html

https://ria.ru/20201109/davlenie-1583800818.html

минск

россия

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, александр лукашенко, минск, россия, джон салливан, белоруссия, сша, в мире