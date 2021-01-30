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США продолжат следить за ситуацией в Белоруссии, заявил Салливан
США продолжат следить за ситуацией в Белоруссии, заявил Салливан
США продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:16
2021-01-30T12:46
стивен биган
александр лукашенко
минск
россия
джон салливан
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон Салливан."Мой коллега, бывший заместитель государственного секретаря Стивен Биган приезжал сюда в конце августа, и основным вопросом для обсуждения была Беларусь и, в частности, как избежать эскалации насилия. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. И белорусский народ имеет право и должен иметь право выражать свои взгляды, голосовать на свободных и честных выборах", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".Он напомнил, что США ввели санкции в отношении Минска после выборов в августе. "И я думаю, что президент (Джо) Байден, как он уже это продемонстрировал на прошлой неделе, как и любой другой американский президент, будет продвигать права человека и защищать демократию. И я уверен, что уже в ближайшем будущем вы услышите по этой теме заявления госсекретаря (Энтони) Блинкена, и в том числе в отношении Беларуси", - сообщил американский посол.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/sanktsii-1590628399.html
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стивен биган, александр лукашенко, минск, россия, джон салливан, белоруссия, сша, в мире

США продолжат следить за ситуацией в Белоруссии, заявил Салливан

12:16 30.01.2021 (обновлено: 12:46 30.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба посольства СШАПосол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : пресс-служба посольства США
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США продолжают внимательно следить за ситуацией в Белоруссии, в ближайшее время объявят о своих дальнейших шагах, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
"Мой коллега, бывший заместитель государственного секретаря Стивен Биган приезжал сюда в конце августа, и основным вопросом для обсуждения была Беларусь и, в частности, как избежать эскалации насилия. Но мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. И белорусский народ имеет право и должен иметь право выражать свои взгляды, голосовать на свободных и честных выборах", - сказал Салливан в эфире телеканала "Дождь".
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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США расширили санкции против Белоруссии
Он напомнил, что США ввели санкции в отношении Минска после выборов в августе. "И я думаю, что президент (Джо) Байден, как он уже это продемонстрировал на прошлой неделе, как и любой другой американский президент, будет продвигать права человека и защищать демократию. И я уверен, что уже в ближайшем будущем вы услышите по этой теме заявления госсекретаря (Энтони) Блинкена, и в том числе в отношении Беларуси", - сообщил американский посол.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В Минске протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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Стивен БиганАлександр ЛукашенкоМинскРоссияДжон СалливанБелоруссияСШАВ мире
 
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