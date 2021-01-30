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В Самарской области возбудили дело после несогласованной акции 23 января
В Самарской области возбудили дело после несогласованной акции 23 января
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в городе Тольятти Самарской области, сообщила в РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:46
2021-01-30T21:46
2021-01-30T21:46
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 30 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в городе Тольятти Самарской области, сообщила в субботу пресс-служба СУ СК по региону."Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и правопорядок во время несогласованного публичного мероприятия.По информации источника в правоохранительных органах, дело возбудили после видео, на котором несколько мужчин кидали в полицейских снежки и бутылки, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые устанавливаются.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, самарская область, тольятти, происшествия
САМАРА, 30 янв – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в городе Тольятти Самарской области
, сообщила в субботу пресс-служба СУ СК
по региону.
"Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и правопорядок во время несогласованного публичного мероприятия.
По информации источника в правоохранительных органах, дело возбудили после видео, на котором несколько мужчин кидали в полицейских снежки и бутылки, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые устанавливаются.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России
. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.