https://ria.ru/20210130/aktsiya-1595315422.html

В Самарской области возбудили дело после несогласованной акции 23 января

В Самарской области возбудили дело после несогласованной акции 23 января

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в городе Тольятти Самарской области, сообщила в РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:46

2021-01-30T21:46

2021-01-30T21:46

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 30 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия к полицейским во время несогласованной акции 23 января в городе Тольятти Самарской области, сообщила в субботу пресс-служба СУ СК по региону."Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти)", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 23 января несколько мужчин в Автозаводском районе Тольятти применили насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность и правопорядок во время несогласованного публичного мероприятия.По информации источника в правоохранительных органах, дело возбудили после видео, на котором несколько мужчин кидали в полицейских снежки и бутылки, пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов, подозреваемые устанавливаются.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://ria.ru/20210130/besporyadki-1595277617.html

россия

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, самарская область, тольятти, происшествия