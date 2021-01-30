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В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки
В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки
Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:37
2021-01-30T01:37
2021-01-30T05:00
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СУХУМ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/poisk-1589079469.html
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