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В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки
В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки
Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:37
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СУХУМ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.
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россия, абхазия, в мире

В Абхазии возбудили уголовное дело после исчезновения россиянки

01:37 30.01.2021 (обновлено: 05:00 30.01.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Абхазии
Полицейский автомобиль в Абхазии - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 янв – РИА Новости. Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.
"Прокуратурой Гагрского района по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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