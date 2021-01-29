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Жириновский попросил отвести его на танцы в Москве
Жириновский попросил отвести его на танцы в Москве
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, на которых одинокие молодые люди могли бы знакомиться. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:32
2021-01-29T22:32
россия
лдпр
владимир жириновский
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, на которых одинокие молодые люди могли бы знакомиться.Ранее Жириновский неоднократно высказывался о недостатке мест для молодежи, где они могли бы встречаться и проводить досуг. Он также предлагал предоставлять молодым людям залы, в том числе студенческие аудитории, для обсуждения общественно-политических вопросов."Где они (молодые люди - ред.) будут знакомиться? В ресторане? Невозможно. Мы сами сужаем возможности молодежи создать семью... Москва - город одиноких молодых людей, до 25 лет они в основном одиноки... Надо помочь им встретиться... Сегодня пятница. Я попрошу вас - отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать", - сказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".
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россия, лдпр, владимир жириновский, москва, общество

Жириновский попросил отвести его на танцы в Москве

22:32 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, на которых одинокие молодые люди могли бы знакомиться.
Ранее Жириновский неоднократно высказывался о недостатке мест для молодежи, где они могли бы встречаться и проводить досуг. Он также предлагал предоставлять молодым людям залы, в том числе студенческие аудитории, для обсуждения общественно-политических вопросов.
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"Где они (молодые люди - ред.) будут знакомиться? В ресторане? Невозможно. Мы сами сужаем возможности молодежи создать семью... Москва - город одиноких молодых людей, до 25 лет они в основном одиноки... Надо помочь им встретиться... Сегодня пятница. Я попрошу вас - отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать", - сказал Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".
 
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