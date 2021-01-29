https://ria.ru/20210129/zakon-1595073059.html

Володин назвал наиболее важный закон, принятый в январе

Володин назвал наиболее важный закон, принятый в январе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3 наиболее важным из принятых Думой в январе. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:25

2021-01-29T09:25

2021-01-29T09:25

россия

дональд трамп

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон о ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3 наиболее важным из принятых Думой в январе."Наиболее важным считаю закон о ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Он напомнил, что срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года. Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу, отметил председатель."Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договоренности. Речь идет о предотвращении гонки ракетно-ядерных вооружений. Это крайне важно не только для двусторонних российско-американских отношений, но и всего мира", - сказал Володин.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/bayden-1594831400.html

https://ria.ru/20210127/snv-3-1594817033.html

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россия, дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, китай, сша, политика